Een deel van het busvervoer in het Groene Hart ligt komende maandag, 27 juni, plat.

De FNV heeft 24-uursstakingen aangekondigd die zich verspreiden door het land. Maandag is een deel van West-Utrecht aan de beurt. De staking duurt de hele dag. Het betreft vervoer vanuit de vestigingen van Syntus Utrecht in Mijdrecht en Montfoort. De staking heeft mogelijk invloed voor reizigers, omdat er ritten vervallen, waarschuwt het vervoersbedrijf.

Syntus Utrecht zegt pas kort van tevoren te weten welke ritten er vervallen, maar belooft haar best te doen om ritten die vervallen uit de reisplanners te halen. Reizigers wordt geadviseerd om op maandag alternatief vervoer te zoeken. "Reis je toch met de bus, check dan kort voor vertrek de reisplanner om te zien of de bus rijdt,'' klinkt de oproep. De staking geldt niet voor de buurtbussen en SyntusFlex.

Vakbond FNV heeft landelijke acties aangekondigd in het streekvervoer omdat de leden niet ingestemd hebben met het eindbod van werkgevers van de CAO Openbaar Vervoer. De bonden willen 5 procent meer loon, koopkrachtbehoud en het verhogen van de loonschalen met 100 euro per maand. Ook eisen zij concrete afspraken over de verlaging van de werkdruk. Met de acties willen buschauffeurs hun standpunt kracht bijzetten.

Werkdruk torenhoog



Bestuurder van het FNV Streekvervoer Lutz Kressin: De streekvervoerbedrijven willen alleen maar goedkoper en efficiënter, waardoor de chauffeurs steeds minder verdienen en de werkdruk torenhoog is. Ze komen daardoor steeds moeilijker rond en het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet doorbroken worden met een betere cao.''

In februari braken de werkgevers de cao-onderhandelingen af en kwamen plots met een eindbod. "Daar moesten de medewerkers het mee doen. Het was een karig bod en is dus door onze leden weggestemd'', aldus Kressin.