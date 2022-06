De nieuwe campagne om in deze regio extra brandweervrijwilligers te werven lijkt te werken: in Waddinxveen heeft de brandweer in korte tijd al elf aanmeldingen gekregen. Nieuw is dat vrijwilligers voor meerdere posten inzetbaar kunnen zijn.

"We zijn heel blij met het eerste resultaat in Waddinxveen. Want als er helemaal geen vrijwilligers bij zouden komen, hebben we echt een probleem", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), waaronder de brandweer valt. Resultaten voor andere brandweerposten kan hij nog niet geven. In het verleden moesten brandweerposten soms (dagdelen) dicht door gebrek aan vrijwilligers. Mensen vonden oproepbaar zijn lastig te combineren met werk en hobbies, bovendien moet je fit zijn. "De tests die elke twee jaar worden gedaan zijn best pittig", zegt de woordvoerder. Vroeger was de maximale leeftijd 55 jaar, maar deze regel is losgelaten. Beroepsbrandweer Overal in de regio's Alphen en Gouda worden extra vrijwilligers gezocht. Ook in de steden Alphen en Gouda, waar naast de beroepsbrandweer ook vrijwilligers actief zijn. De campagne Word Brandweer gaat twee jaar duren en de VRHM liet een ingehuurd bedrijf een website en persberichten maken. "Die mensen kunnen beter dan wij vertellen wat er zo mooi is aan de brandweer", aldus de VRHM. Robin Verhage van de Nieuwkoopse kazerne zegt het zo: "Je bent onderdeel van een hecht team, met een sterke lokale verbondenheid." Nieuw bij de vrijwillige brandweer is dat je meerdere posten tegelijk mag bedienen. Dus wie overdag buiten zijn woonplaats werkt, kan ook daar mee met de brandweer, mits opgeleid. Die opleiding duurt één tot twee jaar. De bezetting op de kazernes is iets minder nijpend geworden nu korpsen vaker met minder dan zes mensen uitrukken op een wagen. Het minimum is vier.