Opnieuw is er een vacatureplatform in de Alphense regio gelanceerd dat werkgevers en werknemers dichter bij elkaar moet brengen.

Het gaat om WIJIJ, dat actief is in heel Holland Rijnland (Alphen, Leiden en de Bollenstreek) en is ontstaan uit een samenwerking van onder meer het Werkgeversservicepunt Holland, onderwijsinstellingen, werkgevers en uitzendbureaus.

Lokale werkgevers die hard om mensen verlegen zitten - en dat zijn er nogal wat tegenwoordig - kunnen er vacatures, stages of andere opdrachten plaatsen en zoeken naar geschikte kandidaten om ze vervolgens uit te nodigen voor een gesprek.

Naast werkzoekenden staan schoolverlaters centraal. Zij kunnen een cv laten maken en een persoonlijkheidstest doen om zo meer inzicht in hun eigen vaardigheden te krijgen. Initiatiefnemers van WIJIJ lichten het platform op donderdag 7 juli toe bij de Alphense ondernemersvereniging VOA.

Het is het niet eerste nieuwe vacatureplatform. Eerder lanceerden de Alphense horeca en de Boskoopse kwekerssector een eigen vacaturesite. "Het is niet dé oplossing", zei arbeidsmarktexpert en -econoom Kees van Uitert eerder over het fenomeen. "Er zijn al veel platforms, het maakt de vacaturemarkt ondoorzichtig. Iedereen vist in dezelfde vijver, er is eigenlijk juist meer coördinatie nodig als het gaat om het transparant maken van de vacaturemarkt."