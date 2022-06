Het nieuwe elektriciteitsverdeelstation, dat hard nodig is voor de Alphense en Leidse regio om het onder druk staande stroomnet niet overbelast te laten raken, moet in de Barrepolder komen.

Dat is een polder vlak bij de N11 tussen Groenendijk en Zoeterwoude-Rijndijk, vlak bij de fabriek van Heineken. Hier een transformatorhuisje neerzetten levert naar verwachting de minste schade aan het landschap op en er is ook rekening gehouden met de nabijheid van woningbouw.

Het nieuwe verdeelstation is hard nodig. Vanwege de energietransitie zal er de komende jaren alleen maar meer stroom nodig zijn in de regio. Daarom moet het elektriciteitsnetwerk snel worden verzwaard. Want dit loopt in de regio tegen z'n grenzen aan en dat zorgt her en der al voor problemen.

Dat de stroom het meteen doet als je die in een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein aanlegt, is zelfs niet langer zeker. Zo liep de bouw van een complex van honderd woningen in Alphen maanden vertraging op omdat het stroomnet het niet aankon.

Het nieuwe station moet samen met het nieuwe station in de Zuidplaspolder (tussen Waddinxveen, Zevenhuizen en Gouda), een centrale rol gaan spelen in het stroomnet van Holland Rijnland. Want vanuit deze grote stations worden kleinere onderstations gevoed.

Over de definitieve locatie in deze polder wordt nog gepraat.