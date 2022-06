Consternatie woensdagochtend op een bedrijventerrein in Alphen. De politie onderzocht daar een verdacht pakketje. De inhoud daarvan bleek niet heel spannend.

"Een melder zag een vreemd object liggen", meldt een woordvoerder van de politie. De politie kwam direct in actie en zette een deel van het terrein af. Ook een explosieven verkenner kwam naar het bedrijventerrein voor onderzoek.

Het pakket was in een vuilniszak gewikkeld en lag in de buurt van een loods. Uit onderzoek bleek dat er geen explosief, maar een dode vogel in het pakket zat. "Bij dit soort meldingen nemen we geen enkel risico. We nemen het zekere voor het onzekere."