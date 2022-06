Agenten zijn dinsdag urenlang bezig geweest met het verzamelen van bewijs bij een Boskoops tuincentrum, omdat op het terrein mogelijk spullen werden verkocht voor het kweken van softdrugs.

Niemand is aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. Waarom de recherche vermoedt dat op het terrein aan de Roemer iets strafbaars gebeurde, kan vanwege het nog lopende onderzoek niet worden aangegeven.



Een flink aantal agenten doorzocht geruime tijd alle plekken waar materiaal lag opgeslagen. Wat er precies in beslag is genomen en in een kleine truck is afgevoerd, dat wil de politie nu nog niet vertellen.