Het is nog onduidelijk waardoor twee burgerhulpverleners die maandagochtend iemand in een woning aan de Goudse Rijweg in Boskoop wilden reanimeren zelf ook onwel raakten. Volgens de politie zijn in het huis geen (sporen van) gevaarlijke stoffen aangetroffen.

Rechercheurs en de forensische opsporingsdienst deden maandag uitgebreid onderzoek in de woning. Over wat zij zochten en wat er is aangetroffen doet de politie (nog) geen mededelingen. Met de bewoner en de twee hulpverleners die hulp nodig hadden is het goed afgelopen.