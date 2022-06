Ga gauw voor je raam zitten, want dinsdag rijden er YPR-pantserrupsvoertuigen van de Marechaussee op de openbare weg. Geen paniek, de voertuigen rijden vanwege een oefening.

De Koninklijke Marechaussee laat op Twitter de route van de YPR's weten. De pantserrupsvoertuigen vertrekken vanaf Wassenaar en doen onder andere Leiden, Leidschendam, Maasdijk, Rotterdam The Hague Airport, Bergschenhoek en Alphen aan den Rijn een bezoek.

De pantserrupsvoertuigen worden voornamelijk ingezet voor politietaken en crowd and riot control. Om welke oefening het gaat en hoelang de voertuigen in elke buurt zijn is niet duidelijk.