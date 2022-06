Een dronken automobilist in Alphen had vannacht wel heel diep in het glaasje gekeken. Hij crashte met zijn Audi en bleek zeven keer meer gedronken te hebben dan is toegestaan.

De bestuurder kreeg een aanrijding, maar reed in eerste instantie gewoon door. Twee andere voertuigen zijn daarna achter de man aangereden. Op de Eikenlaan crashte de Audi door over de middenberm te rijden. De twee voertuigen die achter de Audi aanreden hebben ook schade opgelopen. De bestuurder - een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats - is nagekeken in de ambulance en daarna aangehouden. Volgens de politie blies hij 1660 ugl. Dat betekent dat hij ruim zeven keer meer heeft gedronken dan is toegestaan.