De Julianabrug in Alphen is vanaf maandag afgesloten. Werklui hebben vanochtend vroeg hekken bij de brug geplaatst.

De brug wordt afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Niet alleen automobilisten moeten omrijden, ook het openbaar vervoer en hulpdiensten kunnen niet over de brug. Voor fietsers en voetgangers kan waarschijnlijk een uitzondering worden gemaakt. Zij kunnen zowel onder als over de brug heen.

De herstelwerkzaamheden vinden plaats nadat vorig jaar gebreken werden gevonden. Er werd een scheur in het fietspad boven de Hooftstraat ontdekt, vervolgens bleek de betonconstructie in dit brugdeel veel slechter dan verwacht. In juli werd in allerijl een tijdelijke constructie aangebracht om de brug te ondersteunen. Dat was volgens de gemeente uit voorzorg, later gaf de gemeente toe dat de brug wel had kunnen instorten.

Dit gaat er gebeuren

Wat gaat er de komende maanden dan precies gebeuren? De herstelwerkzaamheden concentreren zich op de oostelijke 'aanbrug' van de Koningin Julianabrug, zowel aan de noord- als de zuidzijde. Het gaat om delen van de betonconstructie van de brug boven de sportschool van Thijs Bezemer en delen boven de Hooftstraat. Er wordt gesloopt met behulp van waterkracht, waardoor minder stof vrij komt. Ook worden slijtlagen van voet- en fietspaden vervangen.