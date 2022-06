De aandacht van de politie Alphen gaat de komende jaren meer en specialer uit naar jeugd. "Jeugd is een belangrijk thema. We zien steeds jongere verdachte die steeds heftigere incidenten plegen'', zegt politiechef John Nieumeijer.

Het voornemen om de jeugd extra te ondersteunen, staat omschreven in nieuwe veiligheidsplannen van de politie. Lang niet altijd neemt de vorm van criminaliteit stapsgewijs ergere vormen aan, ziet de politiechef. Het kan ook snel gaan. "Er worden ook in één keer straatroven of overvallen gepleegd." Rondom jongeren speelt problematiek rondom drillrap, sexting en lachgasgebruik. "Dit soort zaken vraagt de aandacht."

Ook veiligheid op school krijgt extra aandacht. Er zijn nu twee schoolagenten binnen het politieteam. "We gaan nu ook meer richting basisonderwijs en willen ouders meer betrekken."

Verder hoeven jonge winkeldieven niet langer te vrezen om mee te hoeven naar het bureau. Er is een alternatieve aanpak, via de zogeheten Reprimande. Daarbij worden jongeren tussen de 12 en achttien jaar die voor het eerst op heterdaad worden betrapt bij een strafbaar feit van lichte of eenvoudige aard, buiten het strafrecht gehouden. Dat scheelt de politie uren werk. "En we willen niet meer dat minderjarigen urenlang in een politiekamer zitten."