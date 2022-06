Het aantal werklozen in het Groene Hart is flink gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het UWV en databureau Local Focus.

Een jaar geleden, in mei 2021, telden de twaalf gemeenten van het verschijningsgebied van AD Groene Hart in totaal 6638 mensen met een werkeloosheidsuitkering. Vorige maand werden er 4229 van deze WW-uitkeringen verstrekt - een daling van 37 procent.

De werkloosheid is daarmee in de regio nergens hoger dan het extreem lage percentage van 1,7. Dat is goed nieuws, maar zorgen zijn er ook, vooral over personeelstekorten. Het UWV luidt de noodklok over schaarste aan personeel in het onderwijs.

Volgens het UWV Midden-Utrecht, waar de Woerdense regio onder valt, waren er eind mei slechts 117 werkzoekende leraren met een WW-uitkering. Om dat in perspectief te plaatsen: in totaal werden er in deze regio ruim 7500 uitkeringen verstrekt, en in Midden-Utrecht werken 45.000 mensen in het onderwijs.

Er is in Midden-Utrecht vooral veel vraag naar leraren op het basis- en voorschoolse-onderwijs, en docenten van exacte en taalkundige vakken op het voortgezet onderwijs en het mbo. De verwachting is dat er de komende jaren lerarentekorten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijven bestaan.