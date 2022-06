De gemeente Waddinxveen wil regels opstellen voor het wegbranden van onkruid. Het volledig verbieden hiervan zou te ver gaan.

"Maar op enkele plekken, zoals Gouweplein, Triangel en Glasparel, is het onvermijdelijk om met branders te werken. Wegborstelen zou daar teveel schade veroorzaken", geeft de gemeente aan.

Waddinxveen en andere gemeenten reageren op de recente brandjes in Gouda en Nieuwkoop, daar ging het mis met het wegbranden van onkruid. In Gouda brandde een blokhut af, in Nieuwkoop wist de brandweer nog net te voorkomen dat het vuur doorsloeg in een spouwmuur.

Effectief

Gouda denkt eerder aan goede voorlichting dan aan een verbod op onkruid wegbranden of strengere regels voor het verwijderen van het vervelende spul.

Alphen wil niet denken aan een totaalverbod, zoals de gemeente Nissewaard eerder even deed. "Wegbranden van onkruid is een effectieve beheermethode", geeft Alphen aan. "De uitvoerder is verantwoordelijk voor een veilige werkwijze. Onze uitvoerder brandt alleen grote stukken weg, en niet langs gevels en heggen. Voor gevels en heggen wordt heet water of een bosmaaier gebruikt. Bij droogte wordt de brander stilgezet en de borstelmachine gebruikt."

Stoeptegel

Vroeger gebruikten gemeenten chemische bestrijdingmiddelen (zoals Roundup), maar deze zijn al een poos verboden. Werken met vuur kent risico's, aldus de gemeente Nieuwkoop. Toch vindt deze een verbod niet nodig. Kaag en Braassem noemt alternatieven, zoals borstelen, hete lucht, heet water en elektriciteit. "Maar de effectiviteit hiervan loopt nogal uiteen."

Bodegraven-Reeuwijk blijft bij het groenonderhoud bewust één stoeptegel weg van gevels, zodat bijvoorbeeld bij wegbranden geen schuttingen in brand kunnen vliegen. "We vragen bewoners zelf dat laatste strookje bij te houden. Branden is daarbij niet verboden."