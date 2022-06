Een tattooshop in de Julianastraat in Alphen is woensdagochtend beschoten. In de deur van de tattooshop 0172-Ink trof de politie kogelgaten aan.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. De eigenaar ontdekte de gaten, toen hij woensdagochtend zijn zaak wilde openen, vertelt hij zichtbaar aangedaan. ,,Ik deed de deur open en zag glas liggen." Vervolgens belde hij de politie. Die zette direct met linten de omgeving af en startte een uitgebreid onderzoek. De eigenaar heeft geen flauw vermoeden, wie het eventueel op hem of zijn zaak gemunt zou kunnen hebben. ,,Ik snap niet waarom dit is gebeurd?" Hij vertelt dat hij al drie jaar met zijn zaak aan de Julianastraat in hartje Alphen zit en nooit last heeft gehad. Een bewoner aan de overkant van de tattooshop vertelt dat hij vannacht rond 2.15 uur drie knallen hoorde. ,,Ik hoorde bam, bambam. Ik keek door mijn luxaflex naar buiten, maar zag niks." De man was nog wakker toen de schoten werden gelost. Vanochtend toen hij de politie zag, wist de Alphenaar dat het geen vuurwerk was dat hij had gehoord.