Meerdere jongens zijn zaterdagavond in Alphen slachtoffer geworden van drie overvallers. Een van de verdachten had een opvallende tatoeage in zijn gezicht. 'Niet slim om dan een beroving te plegen.'

Een jongen werd rond 23.00 uur in het Bospark door drie mannen bedreigd en beroofd van zijn scooter en telefoon. Kort daarna kreeg de politie een melding dat drie mannen hadden geprobeerd een jongen van zijn fiets te beroven op het Spookverlaat. En even later zagen agenten een groepje mannen op de Galgweg in Hazerswoude-Dorp die voldeden aan het signalement. 'Dus de optelsom was snel gemaakt en werden de drie verdachten aangehouden', schrijft de politie op Facebook. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn