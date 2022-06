Heeft Alphen volgend jaar nog een avondfietsvierdaagse? Dat blijft voorlopig onduidelijk.

"We hakken pas komend najaar een knoop door", vertelt voorzitter Adrie van der Voorn na de avond-LAURA van vorige week. Die trok dagelijks gemiddeld 130 fietsers. "Dat is eigenlijk onder de grens van 150 deelnemers die we nodig hebben om uit de kosten te komen. Maar mijn hart is er goed voor om door te gaan, want de mensen die wél meefietsen waarderen de vierdaagse enorm", reageert Van der Voorn.

Hij luidde onlangs de noodklok. Het aantal fietsers loopt bij de vierdaagse gestaag terug, terwijl fietsen toch een populaire hobby is. Nogal wat mensen bepalen kennelijk liever zelf hun route en afstand. Van der Voorn kondigde aan dat na de editie van 2024 mogelijk de stekker uit de dag-LAURA gaat. De avondfietsvierdaagse zou mogelijk dit jaar al voor het laatst zijn.

"We hebben wel enkele reacties gekregen, maar nog geen zicht op een volledig nieuw bestuur", meldt Van der Voorn. Het huidige bestuur bestaat vooral uit ouderen die het stokje graag overgeven. "We blijven hopen en gaan ons nu richten op de komende dag-LAURA", besluit Van der Voorn. Die start op dinsdag 5 juli.