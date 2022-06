De ziekenhuizen in het Groene Hart zijn financieel gezond. Dat blijkt uit de recente jaarverslagen van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), de Alrijne Zorggroep en het St. Antonius Ziekenhuis. Er zijn ook zorgen.

Het GHZ in Gouda behaalde in 2021 een positief resultaat van 6,4 miljoen euro, ruim anderhalf miljoen meer dan het jaar ervoor. "Door een hoog aflossingstempo zijn de rentelasten gedaald en door kostenbewust handelen zijn de exploitatiekosten beheerst", aldus een woordvoerder. Een goede financiële positie is volgens haar nodig om te kunnen beginnen aan het opknappen van het oude gedeelte van het ziekenhuis aan de Bleulandweg.

Ondanks de positieve financiële resultaten had het ziekenhuis wel zorgen. Bij voorbeeld over het grote aantal COVID-19-patiënten en het hoge ziekteverzuim onder het personeel.

Rust

Hier kampt ook St. Antonius Ziekenhuis mee. Dit ziekenhuis met vestigingen in onder meer Woerden en Nieuwegein behaalde een positief nettoresultaat van 12,3 miljoen euro. "Dat is boven het begroot resultaat. Maar de afgelopen periode is zwaar geweest. Als gevolg van de COVID-19-pandemie hadden we te maken met een relatief hoog ziekteverzuim. De druk op ons ziekenhuis en ons personeel is nog altijd groot en we willen nu vooral herstel en rust bieden."

Het St. Antonius stelt dat nog veel door corona uitgestelde zorg moet worden ingehaald. Hier heeft ook de Alrijne Zorggroep (onder meer Alphen) mee te maken. "We hebben nog maar een beperkt begin kunnen maken met inhaalzorg."

6,5 miljoen euro

Alrijne behaalde het afgelopen jaar een positief resultaat van 6,5 miljoen euro. "Dit positieve resultaat hebben we voor 2022 waarschijnlijk hard nodig om de toegenomen en toenemende lasten ten aanzien van personeel en materieel op te kunnen vangen. De inflatie laat ook onze zorggroep niet onberoerd."