Heb je weleens staan kijken als archeologen bezig waren in een gegraven put en dacht je: zo'n opgraving zou ik zelf weleens willen doen? Die kans krijgen bezoekers van het Alphense museumpark Archeon tijdens de Nationale Archeologiedagen, van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni.

In Archeon kunnen belangstellenden gaan zoeken naar munten en aardewerk. Uiteraard vertellen echte archeologen hoe je dat het beste kunt aanpakken.

In Alphen en omgeving zijn de laatste jaren nogal wat opgravingen geweest. Dat was omdat onder meer werd gezocht naar restanten van een Romeins fort of de grensweg (Limes) die ongeveer liep waar de Oude Rijn nu stroomt.

Scheepswerf

Museumpark Archeon is de plek waar al geruime tijd wordt gewerkt aan de Romeinse schepen die 50 jaar geleden werden gevonden bij Zwammerdam. Eén van die schepen - meteen ook één van de de grootste - is volledig gerestaureerd en is te zien op de 'scheepswerf'. Daar wordt nu geklust aan een ander schip en ook daar mogen bezoekers een kijkje nemen.

Bij Archeon staat al jaren het Archeologiehuis, met veel interessante bodemvondsten. Ook bestaat het plan om een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum te openen.