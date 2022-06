Alphen trekt lessen uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de gebrekkige brandveiligheid van Theater Castellum. En dat is maar goed ook, reageren politieke fracties.

Uit dat onderzoek bleek, kort gezegd, dat alles wat er mis kon gaan ook mis ís gegaan voor, tijdens en na de bouw van Theater Castellum op het gebied van brandveiligheid.

Het gemeentebestuur gaat naar aanleiding van dat rapport een aantal zaken rond brandveiligheid veranderen. Zo wordt bij het constateren van gebreken bij een gemeentelijk gebouw voortaan verdiepend onderzoek gedaan in de rest van het gebouw. En wanneer er veel gebreken aan het licht komen, wordt grootschalig onderhoud niet meer uitgesteld zonder dat er eerst naar de brandveiligheid wordt gekeken.

"Het is goed dat de Rekenkamercommissie onderzoek heeft gedaan, vooral om lessen uit te trekken voor de toekomst. Inmiddels laten wij bij complexe nieuwbouwprojecten de plannen controleren door brandveiligheidsbureaus", reageert de gemeente.

Na de verbouwing is het theater helemaal brandveilig en voldoet het aan de wetten en regels, benadrukt de gemeente. Dat is óók het geval bij andere gebouwen die van de gemeente zijn. CDA-raadslid Jeroen van Gool vroeg zich naar aanleiding van 'Castellum' af of andere gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld het stadhuis of scholen, wél brandveilig zijn. Ja, zegt de gemeente daarop.

We moeten hier vooral van leren, klinkt het vanuit raadsfracties. "Als je híer niet van leert, dan ben je geen knip voor de neus waard", aldus Van Gool. "We moeten vooral heel blij zijn dat er nooit wat gebeurd is en er als gemeente van leren", aldus Ank de Groot (RijnGouweLokaal), Castellum-criticaster van het eerste uur. "Goed kijken naar de lessen en focussen op hoe we dit elders kunnen voorkomen", zegt GroenLinks-raadslid en tot voor kort Castellum-wethouder Erik van Zuylen.