Starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huurhuizen. Die drie type woningen zijn het allerhardst nodig in Alphen, zo vinden inwoners.

Dat blijkt uit een enquête vanuit de gemeente onder Alphenaren, over hoe zij tegen wonen en bouwen aan kijken. Er deden bijna drieduizend mensen mee. 68 procent daarvan vindt dat de behoefte aan starterswoningen het grootst is, gevolgd door sociale huurwoningen (47 procent) en seniorenwoningen (36 procent).

Starters kunnen volgens de respondenten simpelweg geen huis vinden. Ook is er volgens hen sprake van te hoge prijzen en een slechte doorstroming. Dat er in de gemeente een woningtekort is, daarover zijn de Alphenaren het wel eens. 89 procent vindt het namelijk belangrijk dat er nieuwe woningen worden gebouwd.

Parkeerruimte

62 procent vindt dat nieuwe woningen in de bebouwde kom niet ten koste mogen gaan van het groen en de open ruimte, en 52 procent geeft aan dat nieuwe woningen niet ten koste mogen gaan van parkeerruimte.

Als geschikte plek voor die nieuwe woningen worden industrie- of bedrijventerreinen het vaakst genoemd, gevolgd door de sport- en voetbalvelden. De veelbesproken Gnephoek-polder komt als nummer drie uit de bus.