Na de jaarlijkse kerstshows komt feestband Helemaal Top met iets nieuws: het ‘zomerfestival’.

Op zaterdag 9 juli moet een deel van de Spoorlaan in Zwammerdam iets weg hebben van een tropisch strand. Er komen ook foodtrucks en uiteraard is er muziek. Die wordt verzorgd door meerdere dj's en uiteraard door de drie zangers van Helemaal Top. Zij speelden recent nog op het meerdaagse Zomerspektakel in Alphen.

De aanvang van het evenement is om 16.00 uur. Kaarten zijn te koop via de website van Helemaal Top. Ook de kerstshows voor dit jaar zijn reeds gepland: op vrijdag 16 en zaterdag 17 december.