Alphen ving de afgelopen dagen 56 asielzoekers op voor wie geen bed was in Ter Apel. De gemeente geeft geen helderheid of dit eenmalig zou zijn.

Een woordvoerder van de gemeente Alphen heeft het over 'eenmalig' en zegt dat buur Leiden waarschijnlijk het grotere probleem oplost, maar zegt ook niet keihard nee op de vraag of Alphen weigert als Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gauw wéér zou aankloppen. "Dat is hypothetisch en nu niet aan de orde."

Alphen heeft al maanden noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, zij mogen maximaal 72 uur blijven in een deel van overdekt tenniscentrum Nieuwe Sloot. "Omdat vanwege de situatie in Ter Apel donderdag een dringend beroep op ons is gedaan om per direct slaapplaatsen beschikbaar te stellen, is in overleg met de voorzitter van onze veiligheidsregio (de burgemeester van Leiden, de Alphense burgemeester Spies is vicevoorzitter, red.) besloten 60 van de 100 plaatsen in Nieuwe Sloot aan te bieden. Deze mensen zijn alweer weg", meldt de gemeente Alphen op maandag.

De regio waartoe Alphen behoort zal ook nog 600 tot 900 plekken moeten regelen voor een periode van drie maanden, nu Ter Apel bomvol zit. Deze plekken komen mogelijk dus in Leiden.

Naast Nieuwe Sloot heeft Alphen nu wel twee woongebouwen laten plaatsen waar tijdelijk (mogelijk zes maanden) 52 Oekraïners kunnen verblijven. Hoewel de bezwarentermijn tegen de door de gemeente aangevraagde vergunning formeel nog loopt, zijn de woonunits toch al geplaatst. Volgens de gemeente zijn tot nu toe geen bezwaren binnengekomen.

Ook aan de Puttelaan in Boskoop komt een tijdelijke vluchtelingenopvang, daar kunnen maximaal 48 personen terecht.

Eigenlijk wilde Alphen bij de Heimanswetering zo'n 100 woonunits plaatsen, maar daar stak de provincie Zuid-Holland een stokje voor.