Een inzittende van een auto is maandagmiddag onwel geworden op de Oostkanaalweg bij Aarlanderveen. Voor het incident landde ook een traumahelikopter.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk of het gaat om de bestuurder of een passagier.

De N207 was tijdelijk in beide richtingen afgesloten, met een file tot gevolg.

De traumaheli ging maandag ook naar een reanimatie in een woning aan de Turfsingel in Gouda. De persoon werd met behulp van de brandweer uit de woning gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.