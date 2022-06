Hier een extra container omdat er veel flats staan, en daar een grotere groenbak omdat de tuinen groter zijn. Met dergelijk maatwerk hoopt Alphen de stroom restafval in te dammen.

Alphen buitelt volgens de nieuwste inzamelcijfers van verwerker Cyclus van 60 naar 57 procent afvalscheiding. Ook de andere gemeenten in deze regio zakken wat in hun scheidingspercentage, wat een gevolg lijkt van de coronapandemie met het gegroeide thuiswerken. Zij scoren 64 (Gouda) tot 77 procent (Nieuwkoop) in het afval scheiden.

Wethouder Relus Breeuwsma (afvalbeleid, CDA) noemt de score 'een tussenstap in de aanloop naar een 100 procent afvalvrije gemeente'. Maar, erkent hij, er is 'nog veel winst te behalen' in het opkrikken van dit percentage. Belangrijk, want het verbranden van restafval wordt steeds duurder. Minder ongescheiden afval helpt dus in een lage afvalstoffenheffing.

Verpakkingsmateriaal

Om dat te bereiken gaat Alphen per wijk onderzoeken wat waar nodig is. "In een wijk met veel hoogbouw zijn andere maatregelen nodig dan bij voorbeeld in het buitengebied", zegt hij.

"Daarnaast kijken we ook hoe we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal aan de voorkant kunnen verminderen. Afval dat er niet is, hoeft immers ook niet te worden verwerkt. Dat gaan we met ondernemers en EDBA onderzoeken.''