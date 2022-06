Moeten twee op de drie boeren weg uit de natuurgebieden tussen Nieuwkoop, Driebruggen en de Krimpenerwaard of kunnen ze daar toch actief blijven?

Vooral met die vraag zitten de provincies Zuid-Holland en Utrecht als het om het Groene Hart gaat. Dit blijkt uit hun reactie op de stikstof-reductieplannen van ministers Christianne van der Wal en Henk Staghouwer.

In veel delen van Nederland moet zeker de helft minder stikstof worden uitgestoten, maar voor de natuurgebieden in het Groene Hart loopt dat percentage op tot 95 procent. Dat roept bij gedeputeerden Jeannette Baljeu en Meindert Stolk (Zuid-Holland) en Mirjam Sterk (Utrecht) de nodige vragen op.

In haar brief aan provinciale staten schrijft Baljeu dat zij 'verrast' is door dit percentage voor het Natuur Netwerk Nederland. Dit NNN-gebied loopt van de Bovenlanden bij Wilnis, de Nieuwkoopse Plassen en Bodegraven-Noord naar de Reeuwijkse Plassen, de polders rond Het Beijersche en het Loetbos.

Ook bij gedeputeerde Sterk 'roept dit vragen op'. Zij is benieuwd hoe de Rijksoverheid met het NNN omgaat en in hoeverre deze gebieden in de grote stikstofaanpak van andere gebieden mee moeten lopen.

Beiden stellen dat zij vooral met de betrokken agrariërs en belangengroepen in deze gebieden verder in gesprek gaan. Zo is voor de Nieuwkoopse Plassen al een tijd een gebiedsplan in voorbereiding. Die gesprekken gaan wat Baljeu betreft gewoon door.

Haar collega Stolk onderstreept in zijn brief aan de staten dat uit die gesprekken moet blijken hoe haalbaar alles eigenlijk is. De stikstofreductie moet wat hem betreft samen opgaan met 'het vormgeven van een duurzame en vitale landbouw' in de provincie.

Dat staat ook voor de Utrechtse gedeputeerde Sterk voorop. "We realiseren ons dat de boodschap bij veel agrariërs hard is aangekomen. Wij willen samen met hen werken aan een duurzame toekomst voor het landelijk gebied."