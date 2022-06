Ruim anderhalf jaar dicht zijn, dat doet geen enkele culturele instelling goed. Maar de inwoners van Alphen blijken theater Castellum niet te hebben losgelaten.

Dat concludeert directeur Marcel 't Sas. Het legertje vrijwilligers van Castellum is even groot gebleven. Van de meer dan zestig sponsoren is geen enkel bedrijf afgehaakt. En dankzij een 'flinke donatie' van de sponsoren is het theater een handgemaakte Yamaha-concertvleugel rijker, vertelt 't Sas. "Daar zijn we ontzettend blij mee, het is werkelijk de Rolls-Royce onder de vleugels.''

Theater Castellum heeft er net een gedwongen sluiting op zitten wegens de verbouwing én de coronapandemie. Sinds januari zijn de deuren heropend. Deze week is het seizoensprogramma 2022-2023 gepresenteerd met zondagmiddag 12 juni een presentatie met sneak previews.

In het afgelopen half jaar heeft Castellum goed kunnen testen hoe de nieuwe inrichting van het theater voldoet. Vooral rondom de hoofdingang aan het Rijnplein is veel veranderd. Die verbouwing pakt goed uit, heeft 't Sas gemerkt. "Dankzij de veranderde entree bij voorbeeld hoeven mensen niet meer buiten te wachten.''

"Sinds kort hebben we bovendien de kaartcontrole aan de zaal in plaats van bij de ingang. Dat scheelt in wachttijd, bezoekers vinden dit heel prettig. Het was een verbetering die onze vrijwilligers aandroegen. Zij zijn onze ogen en oren.''

Net als andere theaters merkt Castellum dat het publiek de weg naar de zalen moet terugvinden. "Het is een beetje uit het systeem van mensen geraakt. Deels zijn ze in de afgelopen twee jaar thuis gebleven, deels zijn ze uitgeweken naar Gouda, Leiden en Hoofddorp. Het vergt dus veel van ons om bezoekers terug te halen. 'Je hoeft Alphen niet meer uit', is onze boodschap.''

Mede daarom heeft Castellum in de nieuwe seizoensplanning weer alle genres geprogrammeerd. "Dus ook dans, toneel, muziek, opera. Bij een compleet theater hoort een compleet programma.''