Een automobilist die vrijdagavond op de Generaal van Merleweg in Leimuiden reed, is in de Geerpolderplas beland.

De bestuurder klom zelfstandig uit de auto en raakte niet gewond. Wel werd hij aangehouden door de politie. De man was onder invloed van zowel alcohol als dugs. Een berger kwam vannacht ter plaatse om de auto uit het water te halen.