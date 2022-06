Op last van burgemeester Spies van Alphen is een woonhuis in Boskoop afgesloten. Volgens de politie Hollands Midden was er al regelmatig 'ernstige drugsoverlast'.

Toen vervolgens een binnenbrand ontstond, was voor de burgemeester en de politie de maat vol. Er was volgens hen 'groot gevaar voor de woonomgeving'.