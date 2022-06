Witte rook in Nieuwkoop: SBN, VVD en CDA zijn het eens geworden over een coalitieprogramma voor de komende vier jaar.

Naast huidig wethouder Antoinette Ingwersen (economie, financiën, CDA) treden aan Ines de Ridder (SBN) en Tom de Kleer (VVD). Zij zetten hun tanden in achtereenvolgens ruimte en wonen, en welzijn en verkeer. De coalitie gaat maandagavond in gesprek met de gemeenteraad over de plannen.

De drie partijen hebben bij de verkiezingen 15 van de 21 zetels in de raad vergaard. Vooral de VVD en D66 groeiden, terwijl CDA en Natuurlijk Nieuwkoop verlies moesten incasseren.

Stikstofuitstoot

De nieuwe coalitie wil 'binnen een korte tijd' nieuwbouwwoningen aan de bevolking aanbieden. De dorpen verdienen versterking op economisch en maatschappelijk vlak. Inzet is er ook op een gezond leven en verduurzamen van de samenleving. Verder willen ze 'actief bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot'.

Wethouder Ingwersen was in de afgelopen periode al wethouder, haar taken blijven globaal hetzelfde. Wel verhuist verkeer en mobiliteit naar haar nieuwe collega De Kleer. Ines de Ridder is nu accountmanager economie in buurgemeente De Ronde Venen. Tom de Kleer was tot voor kort werkzaam bij een public-affairs-bureau in Den Haag.