Het dertienjarige meisje dat woensdagavond werd vermist in Roelofarendsveen, is weer terecht. Zij is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie donderdagmorgen.

Het meisje werd voor het laatst gezien in de Alkemadelaan. Via sociale media riep de politie op naar het meisje uit te kijken.