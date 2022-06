Als er al wordt gebouwd in het gebied tussen de N11 (Alphen-Bodegraven) en de J.C. Hoogendoornlaan, dan heeft Alphen daar liever een bedrijventerrein dan een woonwijk.

Dit blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van GroenLinks. De polder tussen N11 en de Hoogendoornlaan zou te ver van voorzieningen af zijn, bovendien zet de gemeente liever in op binnenstedelijke bouw (onder meer bij de Rijnhaven) en nieuwe woonwijken bij Alphen-Noord (Gnephoek en Noordrand).

GroenLinks is tegen de bouw van duizenden woningen in de Gnephoek (tussen Alphen en Koudekerk), omdat dit de natuur daar onherstelbaar zou beschadigen. De provincie Zuid-Holland wil voorlopig ook niet meewerken, maar daar legt Alphen zich niet bij neer. Later dit jaar moet er duidelijkheid zijn, zei minister Hugo de Jonge onlangs bij een werkbezoek.

Coalitie

GL kwam met de plek bij de N11 als alternatief voor de Gnephoek. Maar volgens burgemeester en wethouders is het ook nog maar de vraag of de provincie wel zou instemmen met woningen tussen N11 en Hoogendoornlaan.

Toen een meerderheid van de gemeenteraad begin dit jaar voor huizen in de Gnephoek bleek en daarmee het coalitieakkoord zou zijn geschonden, stapte GL uit de coalitie met Nieuw Elan en CDA. Zij gingen na de verkiezingen van maart verder met VVD en D66.