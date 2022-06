Een automobilist die twee weken geleden al zijn rijbewijs was kwijtgeraakt omdat hij te diep in het glaasje had gekeken, liep dinsdagavond opnieuw tegen de lamp omdat hij te diep in een heleboel glaasjes had gekeken.

De 56-jarige bestuurder uit Leiderdorp werd in Hoogmade door de politie langs de weg gezet na een melding. 'Zoals de collega omschreef was hij bijna zelf onder invloed toen de man zijn raampje omlaag deed', schrijft de politie Kaag en Braassem op Facebook. De man blies een 'bizarre' 1885 ugl, dat is 8,5 keer meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol. 'Een triest record van een uitslag die we nog niet eerder zó hoog hadden gezien', schrijft de politie. De automobilist bleek twee weken geleden al zijn rijbewijs te zijn kwijtgeraakt, omdat hij het te bont had gemaakt. Toen had hij maar liefst 1125 ugl op, ruim 5,5 keer de maximale hoeveelheid drank. 'Eigenlijk triest om te zien dat sommige mensen bij zulke hoeveelheden alcohol nog in een auto stappen en denken te kunnen rijden', schrijft de politie. 'De uitslag van 1885 ugl (4.34 promille) is zelfs voor sommige mensen dodelijk. Naast de nodige strafmaatregelen zullen wij ook de juiste hulpinstanties inschakelen voor de man welke duidelijk een alcoholprobleem heeft.' Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn