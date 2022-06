Liefst 133 mensen reageerden op de oproep van cultuurplatform Khabbaz om een gedicht in te zenden dat kan worden afgedrukt op de Alphense Brug, in het stadshart.

"We zijn ontzettend blij met zoveel inzendingen, het is duidelijk dat dit heel erg leeft onder de Alphenaren", zegt Mariëlle de Boer van Khabbaz. "Dat merkten we trouwens ook al toen we de oproep afgelopen voorjaar net hadden gedaan en veel mensen al met ideeën kwamen op sociale media."

Het idee is dat je, wachtend op een boot die de centrumbrug passeert, een indrukwekkend of grappig gedicht kunt lezen. Dat moet minimaal twee en mag maximaal 20 regels lang zijn.

"Over de inhoud van de inzendingen kan ik nu nog niks zeggen, deze worden de komende tijd beoordeeld", vervolgt De Boer. In de jury zitten onder meer stadsdichter Lars Ferwerda en Silvana Spee, die de wedstrijd bedacht.

Eind augustus, tijdens de opening van het cultureel seizoen in Alphen, wordt de winnaar van de gedichtenwedstrijd bekendgemaakt. Of dit betekent dat het gedicht nog dit jaar ook al te zien zal zijn op de Alphense Brug, dat durft De Boer nog niet te voorspellen. "Het wordt komend najaar of het voorjaar van 2023."