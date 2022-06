De aanvraag van de energietoeslag is in trek in Alphen. Honderden mensen hebben zich in korte tijd bij de gemeente gemeld voor de tegemoetkoming van 800 euro.

De toeslag is sinds 16 mei aan te vragen. 575 Alphense inwoners hebben dat gedaan. De gemeente houdt rekening met ongeveer 2000 aanvragen. De toeslag - bedoeld als compensatie voor de uitdijende energierekening - is nog tot het einde van het jaar aan te vragen, maar ruim een kwart van de beoogde aanvragers heeft zich dus al gemeld. De mensen die de eenmalige toeslag kunnen aanvragen hebben maximaal een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm. Vóór 16 mei is de toeslag al automatisch toegekend aan huishoudens in de bijstand. Het gaat daarbij om 3205 inwoners, blijkt uit cijfers van de gemeente. Dat zijn niet alleen Alphenaren - er zitten ook mensen uit Nieuwkoop en Kaag en Braassem tussen. Of er ook aanvragen zijn afgewezen, is onduidelijk. "Nog niet alle aanvragen zijn beoordeeld, daar kunnen we nu nog niets over zeggen", aldus een woordvoerder. De gemeente betaalt de toeslag niet uit eigen zak. De Rijksoverheid besloot mensen met de smalste beurs te compenseren, maar de uitvoering ligt bij gemeenten.