De kopers van de appartementen aan de Aziëlaan in Alphen kunnen zich opmaken voor de verhuizing. Het appartementencomplex wordt vanaf 15 augustus opgeleverd. Ongeveer driekwart jaar te laat, maar de vreugde onder de kopers is groot.

Bouwbedrijf Batenburg uit Bergschenhoek gaat het complex opleveren. Het heeft de kopers van de appartementen niet mee gezeten. Het gebouw was in november vrijwel klaar toen van de ene op de andere dag de bouw werd stilgelegd.

Onderaannemers haalden schielijk hun eigen spullen weg en het hek ging op slot. Hoofdaannemer Tetteroo bleek financieel in zwaar weer te verkeren. Kort daarna werd het Haagse bedrijf failliet verklaard. In opdracht van de curator heeft waarborgmaatschappij Woningborg uit Gouda toen een nieuwe aannemer kunnen vinden: Batenburg Bouw en Ontwikkeling. En die nam het voortvarend over.

App-groep

,,Wij hebben er zeker op geproost”, zegt Patrick van Rooy, een van de kopers. Zijn woning wordt 15 september opgeleverd. ,,Wij hebben met de nieuwe bewoners al een app-groep. Toen het nieuws bekend werd, was het een groot feest in de app-groep. Wij kijken er allemaal erg naar uit. De nieuwe aannemer heeft flink doorgewerkt.”