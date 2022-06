Het Zomerspektakel in Alphen is in volle gang. Vandaag is alweer de laatste dag van het het driedaags evenement, maar hier blikken we nog even terug op hoe dag twee was.

De dag begon met verschillende activiteiten voor de kids. Zo was er een meet & greet met Shaun het Schaap en kon er gedanst worden met DJ Joeri. Naast de creatieve activiteiten, was er voor de liefhebber ook de mogelijkheid om mee te doen aan een zogeheten obstacle run. Deelnemers konden kiezen uit een route van 8 of 12 kilometer lang, vol modder, water, zand en wel 40 tot 50 obstakels. Vandaag, zondag, is er de mogelijkheid om mee te doen aan een obstacle run van 3 of 6 kilometer. Rond 18.00 uur werd er plaatsgemaakt voor het avondprogramma vol bekende artiesten. De aftrap was met Charly Luske, die zijn optreden wijdde aan het repertoire van Robbie Williams. Vervolgens startte Xander de Buisonjé aan zijn optreden 'Guilty Pleasures by Xander & Friends', waar hij samen met bekende artiesten, zoals Samantha Steenwijk en Romy Monteiro, zorgde voor een bomvol programma met allerlei meezingers. Ook kwam Thomas Berge langs, voor de Alphenaar was dit optreden een thuiswedstrijd. Aansluitend was muziek te horen van radiozender Qmusic, met het bekende foute uur. Vandaag staat er weer een vol programma op de planning. De dag begon om 9.30 uur met een openlucht kerkdienst aan het meer. Ook zijn er weer activiteiten voor de kids en een Ibiza markt, met als laatst een muzikale avond gevuld met onder andere de muziek van Queen en Tino Martin. Yolande van Mil van de organisatie zegt de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten te houden. Er wordt namelijk regen verwacht en mogelijk met onweer. "Aan de programmering veranderen wij vooralsnog niets. Het zal misschien gaan regenen maar daar kun je je op kleden."