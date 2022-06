De politie heeft, na klachten van bewoners, op de Reeuwijkse Plassen vandaag gerichte controles uitgevoerd op jeugdige schippers. Tijdens het politietoezicht werden behoorlijk wat overtredingen geconstateerd.

De politie heeft uiteindelijk twee keer een boete uitgeschreven voor varen zonder vaarbewijs, drie maal vanwege het feit de de snelle motorboot niet geregistreerd was, een keer voor het niet hebben van de vereiste reddingsvesten en voor het varen zonder een deugdelijke brandblusser aan boord. Daarnaast werden waarschuwingen uitgedeeld voor schippers die te hard hebben gevaren, de maximale snelheid is 6 kilometer per uur.