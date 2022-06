Niet 600, niet 700, maar dubbele aantallen daarvan. Alphen wil de komende jaren flink gaan bijbouwen om de woningnood versneld te ledigen.

Dat heeft woningbouwwethouder Gerard van As donderdagavond gezegd bij een politiek debat. Hij beloofde dat hij binnenkort met een plan komt waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Want een locatie vinden is de grootste uitdaging, zei hij. "We lopen bij ieder plan tegen bezwaren op. Er volgen hele procedures. En de Raad van State loopt achter, dus je bent zo drie jaar verder", deed hij zijn beklag.

Eén van de beoogde locaties is Hoorn-West. Maar daar doemt een nieuw probleem om: stikstofregels. In de nabije omgeving van Natura 2000-gebieden mag niet gebouwd worden. Nieuwkoop heeft zo'n gebied. Omdat de afstand (mogelijk) wordt verruimd, moet Hoorn-West straks wellicht aan allerlei stikstofregels voldoen. En er is nóg een probleem: het stroomnet kan al die nieuwe huizen nog niet aan. De oplevering van een flat bij Avifauna liep om die reden al vertraging op.

Omdat er binnenstedelijk volgens Van As nog amper plekken zijn wil Alphen graag bouwen aan de stadsranden, zoals de Gnephoek. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of dat wel of niet mag.

De afgelopen jaren was 600 huizen per jaar het streven. In het coalitieakkoord staat dat er 7500 tot 10.000 huizen kunnen worden gebouwd tot 2030.