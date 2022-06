Een zestienjarig meisje is donderdagavond door een man met een steekwapen bedreigd en beroofd van haar scooter in Boskoop.

Het slachtoffer reed rond 23.45 uur over de Warmoeskade. In de bocht halverwege de Warmoeskade werd ze door een man onder bedreiging van een mes beroofd van haar scooter. De overvaller ging er met de scootervandoor in de richting van de J.C. Hoogendoornlaan.

De politie is op zoek naar getuigen. Volgens het slachtoffer was de verdachte een lange man met een slank postuur en een donkere huidskleur. Hij droeg donderdagavond een donkere trui met een capuchon met een wit accent en een donkere jas.