Villex, de beheerder van het jongerencomplex aan de Noorderkeerkring in Alphen, was de voortdurende overlast van jongeren zó zat dat langer blijven voor bewoners sowieso geen optie was.

Dat zegt Monique Brewster, directeur van corporatie Woonforte. De woningbouwvereniging is eigenaar van het voormalige ggz-pand. Daar zitten sinds zo'n twee jaar 126 woonunits in, vooral voor jongeren maar ook voor spoedzoekers en statushouders. Woonforte zou het pand tijdelijk verhuren om het erna te slopen.

In maart brak de pleuris uit, toen duidelijk werd dat het avontuur er voor de bewoners op 1 juli op zou zitten en dat het pand tóch niet gesloopt zou worden, maar onderdak zou gaan bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

'Dan had ik gezegd: sloop het maar'

Wat volgde was een ware soap. Volgens bewoners en wat politici staan huurders 'zomaar' op straat. Nee, zeiden Woonforte en Villex: de contracten waren al van tijdelijke aard, en het was al heel lang bekend dat het op 1 juli klaar zou zijn voor de huurders.

Nu zegt Brewster dat Villex sowieso nooit van plan was om het pand langer te beheren vanwege wangedrag van bewoners, de daaraan gekoppelde leegstand én extra kosten, bijvoorbeeld voor een inwonende beheerder. "Een aantal bewoners mag het zichzelf dat aanrekenen. Villex is een ervaren beheerder en zit door het hele land. Maar ze geven aan dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt, ook niet in zogenaamde 'slechte' wijken in grote steden. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik gezegd: sloop het maar."

Vandalisme en drugsgebruik

Waar Brewster precies op doelt is niet duidelijk, maar in het verleden werd meermaals geklaagd over vandalisme, drugsgebruik, herrie, diefstal en onveiligheid. In een nieuw experiment met tijdelijke verhuur had Woonforte dan ook absoluut geen trek.

De meeste bewoners hebben overigens een nieuw onderkomen gevonden. Er zijn er nog vier waarbij dat niet gelukt is. De eerste Oekraïners zijn al gearriveerd.