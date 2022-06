In Boskoop is donderdagavond brand uitgebroken in een grote houten schuur. Het vuur is inmiddels uit.

Bij de brand aan de Biezen kwam veel rook vrij. De brandweer rukten met meerdere wagens uit om het vuur te blussen. Hoewel de brandweer er snel bij was, kon niet worden voorkomen dat de schuur volledig door de brand werd verwoest. In de schuur zouden geen spullen hebben gestaan.