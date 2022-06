Sportverenigingen zijn positief over de plannen voor een 'mini-Ziggo Dome' aan de Olympiaweg in het Zegerslootgebied van Alphen.

Dat meldt het gemeentebestuur van Alphen in een brief, na vragen van ChristenUnie-raadslid Michel Du Chatinier. De verenigingen in Park Zegersloot, zoals de voetbal-, hockey-, korfbal-, en atletiekclubs, kregen onlangs het globale plan onder de neus. En bij die clubs heerst optimisme, aldus de gemeente. Ook de basketballers en gymmers zijn blij. Wel zijn er zorgen over genoeg parkeergelegenheid.

Een parkeergarage boven de huidige parkeerplekken aan De Bijlen moet dat probleem oplossen. Daarover is met name de Vereniging Vrienden van Park Zegersloot tevreden. Ook is overlegd met jongerencentrum MAX, die graag door willen in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. De gecombineerde sport- en evenementenhal wordt door sommigen de 'mini-Ziggo Dome' genoemd.

Het moet een tempel worden waar sport en cultuur samenkomen. Alphen is nu bezig met onderzoeken naar zaken als licht- en geluidsinstallaties. Want wat het gaat kosten, en wanneer het open kan, dat is nog niet duidelijk.