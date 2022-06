Opschudding bij de watertoren aan de Zijde in Boskoop. Daar was vandaag politie en handhaving aanwezig, terwijl een grote kraan werd ingezet vanaf het naastgelegen tankstation. De actie blijkt in opdracht van netbeheerder Liander, die via de rechter toegang moest krijgen tot haar eigen terrein.

Een woordvoerder van Liander bevestigt dat de particuliere eigenaar van de watertoren weigerde Liander toegang te verschaffen tot het grondgebied van de netbeheerder. "Wij hebben in 2020 grond gekocht van de gemeente, er loopt een kabeltracé op dat gebied naar een transformatorhuis van ons. In verband met de energietransitie moeten wij dat traject verzwaren en daar zijn werkzaamheden voor nodig. Echter, ons werd de toegang tot ons eigen terrein ontzegd." Liander stapte uiteindelijk naar de rechter en is in het gelijk gesteld, maar kreeg nog steeds geen medewerking van de eigenaar van de watertoren. "Die heeft nergens op gereageerd, helaas. Wij hebben met politieondersteuning daarom met een kraan nu de toegang tot ons terrein vrijgemaakt. Daarbij zijn een oude keet en pallets verwijderd. Ook is een hek via de kraan overgebracht dat wij direct op onze grond plaatsen." Liander zegt zo snel mogelijk met de noodzakelijke werkzaamheden te willen starten. De eigenaar van de watertoren wilde niet reageren.