De bestuurders van Alphen mogen geen apparaten achterlaten in de auto. Ook moeten ze hun telefoon of laptop vergrendelen als zij even weglopen.

Dat staat in het handboek voor het nieuwe gemeentebestuur en moet voorkomen dat gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt gelekt. "Via je telefoon, je laptop of je smartwatch bied je toegang tot enorm veel gevoelige informatie. Ga hier dus zorgvuldig mee om. Laat geen apparaten achter in de auto, vergrendel je schermen als je even wegloopt en gebruik geen onbeveiligde USB-sticks." Ook krijgen de bestuurders bij risicovolle situaties een veiligheidscheck in en rondom hun huis. Dat kan leiden tot aanpassingen als dat nodig is. Business class Verder kunnen de wethouders op intercontinentale reizen businessclass vliegen. Binnen Europa wordt economyclass gereisd, maar daar kan van worden afgeweken als degene waarmee de wethouder reist wél businessclass vliegt. In principe worden ook persoonlijk bedoelde geschenken en giften met een waarde van meer van 50 euro geweigerd. In het college van Alphen zitten drie nieuwelingen. Dat zijn Relus Breeuwsma (CDA), Anouk Noordermeer (VVD) en Gert van den Ham (D66). De andere twee wethouders zijn Gerard van As en Gert-Jan Schotanus van Nieuw Elan.