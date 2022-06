De Leimuiderbrug hoeft figuurlijk gesproken maar 'piep' te zeggen of de techneuten vliegen erop af.

Dat bleek vanochtend toen het elektronische systeem van de brug om kwart over zes een storing aangaf. Volgens een sensor was er te weinig hydraulische druk om de brug te kunnen openen, vertelt woordvoerder Selina Douma van de provincie Noord-Holland.

Prompt reed de aannemer naar de brug om te kijken wat er precies aan de hand was. Hij was er tegen zeven uur, liep de installatie langs en besloot het sensorsysteem te resetten. "Gelukkig bleek de sensor het na die reset weer goed te doen. Omdat hij zeker wilde weten dat er niet nog iets anders aan de hand was, heeft de aannemer de Leimuiderbrug nog getest. Vandaar dat die om kwart over acht weer toegankelijk was.''

Bestormd

Sinds maart heeft de provincie een calamiteitenteam omdat de brug tot dan toe soms wel drie uur in storing kon zijn. Die aanpak werpt z'n vruchten af. Het aantal storingen en vooral de tijdsduur om die te verhelpen, daalt.

Douma: "Dat bleek vanochtend wel; niet alleen de aannemer maar ook de vaarweg- en de weginspecteurs kwamen meteen naar Leimuiden. De brug werd aan alle kanten bestormd, kun je wel zeggen. Deze brug zit echt vooraan in onze aandacht.''