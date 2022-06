Wat de gemeente moet gaan doen, daarover zijn ze het eens in Kaag en Braassem. Dit is wat je kunt verwachten.

Allereerst, vlotte woningbouw. Dat gaat de gemeente niet alleen, maar zelf doen. Bouwbedrijven en projectontwikkelaars krijgen meer armslag om huizen neer te zetten. Als dat nodig is, mag er best iets worden ingeleverd op de benodigde hoeveelheden groen en parkeerplekken. Wel is de voorwaarde: niet te duur en in verschillende typen.

Bouwen net buiten de bebouwde kom vindt een raadsmeerderheid acceptabel. Maar daarvoor is wel een lobby nodig in de richting van de provincie. Die staat dit nu meestal niet toe.

Pot geld per kern

Opmerkelijk is verder dat hoogbouw geen taboe meer is. Zes etages is niet meer het maximum. Ideeën zijn er al voor het centrumgebied van Roelofarendsveen bij het gemeentehuis. Ook is onlangs een aanvraag binnengekomen voor de Tuinderij in Leimuiden.

Wat voor de inwoners van de diverse dorpen ook interessant kan zijn, is het instellen van een pot geld per kern. Er moet wat de raad betreft een 'initiatievenfonds' of dorpsbudget komen. De partijen zijn het er nog niet over eens hoe dat er precies uitziet. Burgemeester en wethouders komen later dit jaar met een voorstel.

De besteding van het geld moet wel kloppen met wat de gemeente wil bereiken. En het mag geen doel op zich worden het geld op te maken, waarschuwt de politiek.

Zwaar verkeer

Verder gaat Kaag en Braassem aan de slag met de verkeersveiligheid. Daarover was in de afgelopen raadsperiode al meermaals discussie. Zo werd vaak gesproken over allerlei soorten (zwaar) verkeer dat zich door Leimuiden wurmt en over de risico's voor ouders met kinderen op het Noord- en Zuideinde in Roelofarendsveen.

In de komende weken zoekt formateur Sandra de Wagenaar (van verkiezingswinnaar Pro) kandidaten voor de naar verwachting drie wethoudersposten. Gemikt wordt op een benoeming omstreeks 20 juni.