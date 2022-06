In het Rode Dorp in Alphen is woensdagnacht wéér brand uitgebroken.

Dit keer woedde de brand in een sloopwoning. Het gaat om een woning waar een paar dagen eerder ook al brand was. Bij de brand van afgelopen nacht kwam veel rook vrij.

Het Rode Dorp wordt de laatste weken geteisterd door meerdere branden. Er is verschillende keren brand gesticht, waaronder in een schuur en een sloophuis. Ook is er huisraad dat op straat was neergezet in brand gestoken. In het Rode Dorp staan huizen leeg in afwachting van sloop.