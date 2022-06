Zeven boomkwekerijen in Boskoop openen op zaterdag 18 juni hun bedrijf voor omwonenden, plantenliefhebbers en andere geïnteresseerden.

Zij doen dat vanwege Open Kwekerijdag 2022. De bedrijven zitten rond het Paddegat, de Compierekade en de Burgemeesters Smitweg, op de grens van Boskoop en Hazerswoude. De kwekerijen doen er alles aan om de bezoeker zo veel mogelijk onder te laten dompelen in het reilen en zeilen van de kwekerij.

Zo is er een hypermoderne kas waar jaarlijks miljoenen lavendels door mensenhanden en robotarmen gaan en is er een kwekerij die bijenvolken gebruikt om zijn heesters in bes te krijgen. Via de gemeente Alphen kun je een gratis tuinschets krijgen.