De drempel voor omwonenden verlagen om eens de moskee binnen te lopen én geld inzamelen voor het opknappen van de gevel. Daarom houdt moskee Haci Bayram aan de Alphense Sterrenlaan zondag en maandag een lentefeest.

"Het is niet ons eerste lentefeest en elk jaar wordt het drukker met mensen die niet tot onze kerkgemeenschap behoren. Maar toch merken we dat mensen nog wat schroom hebben om binnen te lopen. Sommigen wonen al vele jaren naast de moskee en zijn nog nooit binnen geweest", vertelt bestuurslid Murat Uguz.

Dit jaar is het op de kop af 25 jaar geleden dat de moskee werd neergezet, daarvoor waren er diensten in een voormalig schoolgebouw en nog eerder in een pand aan de Alphense Hooftstraat. De gevelbekleding van de huidige moskee moet worden aangepakt en daarvoor hoopt het bestuur met de opbrengst van eten en drinken tijdens het lentefeest een leuk bedrag op te halen. Alle andere activiteiten, zoals springkussens, ponyritjes en optredens van een clown, zijn gratis.

De moskee hoopt later dit jaar de vergunning te kunnen aanvragen en zo snel mogelijk met de opknapbeurt te kunnen beginnen. "De plannen daarvoor dateren al van voor de coronacrisis", meldt Uguz.