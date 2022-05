Op de Lage Weide in Boskoop is vannacht een auto volledig uitgebrand. Het is niet voor het eerste dat sprake is van een autobrand in Snijdelwijk.

De brand werd kort voor 5.00 uur gemeld. Bij aankomst van de brandweer op de Lage Weide stond de auto in lichterlaaie. De wagen was niet meer te redden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. In januari was het ook raak in de wijk, toen aan de Mendelweg. De buurt drong daarna aan op cameratoezicht. In een kleine anderhalf jaar tijd is sprake van twaalf autobranden in Snijdelwijk.